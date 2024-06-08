"Норникель" поможет развитию культуры и экономики коренных жителей Севера

"Норникель" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о расширении мер поддержки коренных народов со стороны компании, сообщает ее пресс-служба.
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