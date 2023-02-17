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Без названия

Я очень удовлетворён. Потираю руки. Многие критиковали ЦБ. Очень многие писали про изымание денег из экономики в ФНБ, про запредельные ставки кредитов для бизнеса, писали и говорили о постоянно падающем рубле, писали о потере большей части ЗВР.

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