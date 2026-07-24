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Царьград

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EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 в Новой Зеландии

EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 в Новой Зеландии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 на острове Северный в Новой Зеландии в 50 км от Туранги.

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