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Царьград

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Министр Кравцов обязал школьников изучать ИИ и кибербезопасность

Министр Кравцов обязал школьников изучать ИИ и кибербезопасность

Министр образования Сергей Кравцов объявил, что курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для школьников 5-11 классов начиная со следующего учебного года.

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