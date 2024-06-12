В Омске в музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню России

Сегодня в Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Александровича Врубеля состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности, участникам Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
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