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Премьер Эстонии призвал помочь Украине «превратить в руины» российские НПЗ

Премьер Эстонии призвал помочь Украине «превратить в руины» российские НПЗ Договоренность американского и российского лидеров о приостановке как минимум до апреля следующего года запрета на экспорт дизельного топлива из РФ вызвала нервную реакцию не только в Киеве.

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