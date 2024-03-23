Svetlana Kuzmina

"Собеседник издания заявил, что американская сторона предоставила России разведывательные в соответствии..." А что предоставила страна Лжецов и Мерзавцев: Кто-то, может быть, когда-нибудь? И это предупреждение? И странно то, что очень явно англосаксы хотят перевести стрелки на ИГИЛ. МЕРЗАВЦЫ!