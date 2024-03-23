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  • Svetlana Kuzmina
    "Собеседник издания заявил, что американская сторона предоставила России разведывательные в соответствии..."         ...CBS: у США есть р...
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    Врут твари!!!!! НАГЛО!!!!!!! НЕЛЕПО!!!!!!! Бандерлогов прикрывают!!!!!NYT: в Вашингтоне...
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CBS: у США есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в "Крокусе"

CBS: у США есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в "Крокусе"

У Вашингтона есть есть разведданные, подтверждающие заявления Исламского государства ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая группировка) об ответственности группировки за теракт в Москве.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Собеседник издания заявил, что американская сторона предоставила России разведывательные в соответствии...&quot;                                              А что предоставила страна Лжецов и Мерзавцев: Кто-то, может быть, когда-нибудь? И это предупреждение? И странно то, что очень явно англосаксы хотят перевести стрелки на ИГИЛ. МЕРЗАВЦЫ!
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