CBS: у США есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в "Крокусе"

У Вашингтона есть есть разведданные, подтверждающие заявления Исламского государства ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая группировка) об ответственности группировки за теракт в Москве.
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