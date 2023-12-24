Вышиваем сосновую и еловую ветки, готовимся к Новому году!

Вы спросите, для чего это нужно, куда применить? Во-первых близится Новый год и можно начать подготовку - вышить еловую или сосновую веточку на открытке, на одежде, даже на фартуке или просто оформить в рамку или оставить в пяльцах! Во-вторых, почему бы не поучиться, мелкая моторика очень полезна для мозга! В третьих, можно повышивать с детьми, впереди несколько выходных дней.