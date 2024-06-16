11 киноляпов, которые мы годами в упор не замечали, а зоркие зрители разглядели с первого раза

Как ни крути, а снять фильм так, чтобы не допустить ни одного «ляпа», та еще задачка. И если некоторые зрители предпочитают не обращать на них внимания, то есть и те, кто просто обожает находить всяческие несостыковки и рассказывать о них другим.
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