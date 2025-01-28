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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тхэквондист Храмцов: «Считаю, что президент – это наш лидер, и говорить что-то плохо про своего лидера – это предавать в первую очередь себя»

Олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов квалифицировался на Игры-2024 в Париже, но не получил допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

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