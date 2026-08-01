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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это отличная сделка, 11 млн евро – не запредельная сумма»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из « Рубина » в « Спартак ».

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