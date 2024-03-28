Как коридор затмений 2024 года повлияет на жизнь знаков зодиака Елена ГалицкаяСобытия, происходящие в мире, порой кажутся настолько загадочными, что даже самые неожиданные вещи, такие как астрологические явления, могут оказать влияние на нашу жизнь.