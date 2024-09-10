Средняя зарплата нефтяников в первом полугодии 2024 года превысила ₽215 тыс

В первом полугодии 2024 года нефтегазовый сектор стал лидером по уровню заработных плат в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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