Наркоплантацию выявили близ Алматы. ВИДЕО

742 куста наркорастений вырастил алматинец на своем земельном участке, передает inAlmaty.kz. Как сообщил в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, мужчина, на принадлежащем ему земельном участке, расположенном близ села Тургень, занимался культивированием запрещенных растений.
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