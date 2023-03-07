Хазин заявил, мир распадается на валютные зоны, и рубль может возглавить одну из них

Российский экономист Михаил Хазин дал интервью журналистам РИА Новости и сообщил о том, что в мировом экономическом сообществе грядут радикальные перемены и глобальный рынок распадается на отдельные валютные зоны, где может главенствовать рубль.
Российский экономист Михаил Хазин дал интервью журналистам РИА Новости и сообщил о том, что в мировом экономическом сообществе грядут радикальные перемены и глобальный рынок распадается на отдельные валютные зоны, где может главенствовать рубль.
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