Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
ДОЛГО БУДУТ ЕЩЕ РАССУСОЛИВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ О МИГРАНТАХ...!!?? СТРАНА РУШИТСЯ!!!  РОССИЯН УБИВАЮТ, НАСИЛУЮТ, НАД ДЕТЬМИ ИЗДЕВАЮТСЯ...!!!!   И КТО!??  ШАКАЛЫ С ГОР!! КОГДА ОДУМАЮТСЯ ВЛАСТИ?????
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3 час.
лл
лина любимцева
ВЫГНАТЬ ИХ ИЗ РОССИИ, а не &quot;на передовую&quot; отправлять. ЧТОБЫ ПРЕДАЛИ?!! А власть не беспокоит, что россиян готовятся убивать. НЕ ИХ ЖЕ!! У властей  вооруженная охрана есть.
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3 час.
Karmadon
В СССРе спортсмены шли в ДНД.
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2 час.

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