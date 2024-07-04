Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

ДОЛГО БУДУТ ЕЩЕ РАССУСОЛИВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ О МИГРАНТАХ...!!?? СТРАНА РУШИТСЯ!!! РОССИЯН УБИВАЮТ, НАСИЛУЮТ, НАД ДЕТЬМИ ИЗДЕВАЮТСЯ...!!!! И КТО!?? ШАКАЛЫ С ГОР!! КОГДА ОДУМАЮТСЯ ВЛАСТИ?????

лл

лина любимцева

ВЫГНАТЬ ИХ ИЗ РОССИИ, а не "на передовую" отправлять. ЧТОБЫ ПРЕДАЛИ?!! А власть не беспокоит, что россиян готовятся убивать. НЕ ИХ ЖЕ!! У властей вооруженная охрана есть.