Ливерный Шольц схватил отвагу и считает, что никаких переговоров, кроме как воевать русских. «Сто лет минуло, как тевтон в крови неверных окупался» © Разумеется, на фронт Шольц не пойдёт, и своих присных посылать на неверных не готов – для этого всего есть марионетки в одной недоевропейськой стране *«Нам придется еще долго поставлять Украине вооружения и боеприпасы»,- цитирует иноагент DW слова лидера немецкой нации, сказанные в интервью еженедельнику Wochentaz.
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