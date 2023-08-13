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Касаткина о выступлении в Монреале: «Сердце разбито »

В четвертьфинале она проиграла Елене Рыбакиной, дважды не подав на матч. «Сердце разбито . Спасибо всем за поддержку, неделя была очень сложной, но положительных моментов так много.

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