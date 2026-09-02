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Царьград

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Le Monde сообщил о смерти режиссёра Жан-Поля Раппно в Париже

Le Monde сообщил о смерти режиссёра Жан-Поля Раппно в Париже

Знаменитый режиссёр Жан-Поль Раппно, обладатель «Сезара» за «Сирано де Бержерака», скончался в Париже на 95-м году жизни.

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