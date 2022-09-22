Без России, но со звездами. Какие матчи Лиги наций смотреть в сентябре

Как Криштиану Роналду проявит себя в сборной после неудач в клубе, справятся ли главные сборные с потерями своих лидеров, какие матчи Лиги наций нельзя пропустить — в материале «РБК Спорт» Криштиану Роналду (Фото: Getty Images) Италия — Англия Дата и время: 23 сентября, 21:45 (мск) Италия, Англия и Германия оказались в одной группе.