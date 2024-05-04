В Аргентине назвали клеветой заявление испанского министра о Милее

TASS/AP/Natacha Pisarenko Заявление министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который назвал президента Аргентины Хавьера Милея "очень плохим человеком", находящимся по влиянием веществ, является клеветой.
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