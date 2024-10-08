Россияне хотят видеть в ТЦ детские центры, картинг и арену виртуальной реальности

Более 40% гостей торговых центров заявили о желании всей семьей посетить детские развлекательные центры, около 30% опрошенных хотят провести время в картинг-центре, а 15% посетителей с радостью погрузились бы в арену виртуальной реальности.
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