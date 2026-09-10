В Челябинской области 10 сентября пройдут дожди с грозами и туманом

В Челябинской области в четверг, 10 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, а в утренние часы местами ожидается туман.
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