Отели в Сочи оказались на 79% дороже, чем в Москве

В России разница в стоимости проживания в отелях между крупными городами продолжает расти. Так, согласно последнему исследованию IBC Real Estate, основанному на данных HotelAdvisors, стоимость жизни в Сочи оказалась на 79% выше, чем в Москве.
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