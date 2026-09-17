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Царьград

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Атака на нефтепровод заставила Европу искать новые поставки

Атака на нефтепровод заставила Европу искать новые поставки

Эксперт Юшков пояснил, что очередные атаки на нефтепровод "Восток — Запад" Саудовской Аравии приостановили поставки нефти через порт Янбу.

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