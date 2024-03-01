Федерацию тенниса Чехии обвиняют в мошенничестве

Пять человек из чешской федерации тенниса, включая ее главу Иво Кадерку, финансового директора Хану Байерову и главу спортивной организации Orel Jednota Praha-Balkán Войтеха Флегля, обвиняют в мошенничестве с субсидиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии