Приметы и поверья на Стефанов день, который отмечают 9 января 2025 года Анна МалекКалендарь церковный служит важным источником информации для православных жителей России, позволяя им быстро и удобно узнавать о народных обычаях и поверьях, связанных с определёнными датами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии