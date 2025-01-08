Приметы и поверья на Стефанов день, который отмечают 9 января 2025 года Анна МалекКалендарь церковный служит важным источником информации для православных жителей России, позволяя им быстро и удобно узнавать о народных обычаях и поверьях, связанных с определёнными датами.