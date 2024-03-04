Муравский осуждает заявления Спыну о тендере Duty Free: "Подрывает доверие"

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Молдовы, ныне независимый эксперт Александр Муравский раскритиковал заявление Андрея Спыну о том, что французская компания Lagardere Travel Retail может выиграть тендер на аренду помещений Duty Free кишиневского аэропорта.