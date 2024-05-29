РАН: создан антибиотик против туберкулеза, который можно отслеживать в теле

Получена серия новых соединений с противотуберкулезной активностью и выраженными люминесцентными свойствами, что позволяет отслеживать их перемещение внутри организма пациента для оценки эффективности терапии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии