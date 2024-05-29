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РАН: создан антибиотик против туберкулеза, который можно отслеживать в теле

РАН: создан антибиотик против туберкулеза, который можно отслеживать в теле

Получена серия новых соединений с противотуберкулезной активностью и выраженными люминесцентными свойствами, что позволяет отслеживать их перемещение внутри организма пациента для оценки эффективности терапии.

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