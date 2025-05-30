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Царьград

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Что ждёт McDonald’s при возвращении в Россию? Ответ дали в "Теремке"

Что ждёт McDonald’s при возвращении в Россию? Ответ дали в "Теремке"

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров предупредил о возможных колоссальных затратах для McDonald’s, если компания решит вернуться на рынок РФ, который имеет стабильные показатели через сеть "Вкусно — и точка".

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