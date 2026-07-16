Российские врачи восстановили нормальную работу сердца ребенку с редкой патологией

В Федеральном центре высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенном в Калининграде, врачи успешно провели сложнейшую операцию на сердце 11-летнего мальчика с редкой врожденной патологией .
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