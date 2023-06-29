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Ливни с грозами грянут на Приморье уже в ближайшие дни - новый прогноз

Ливни с грозами грянут на Приморье уже в ближайшие дни - новый прогноз

В первые дни июля в Приморье погода будет неустойчивая. По данным "Примгидромета", на большей территории региона начнет бушевать дождливая погода, а вот во столице ДФО осадки ожидаются в основном ночью и утром в воскресенье, сообщает ИА UssurMedia.

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