В Спасском районе дети на мотоцикле и велосипеде устроили ДТП

Транспортные средства столкнулись около восьми вечера на Весенней улице в Спасске. По предварительным данным УМВД по региону, 14-летний мотоциклист на "Альфа Ягуаре" сбил 10-летнего москвича, который ехал на велосипеде.
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