Рифат Сабитов: «Защищать интересы Отечества – наша общая задача»

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора ВГТРК рассказал, что поможет сохранить память о Великой Победе и как журналисты работают в новых регионах – Рифат Абдулвагапович, в этом году отмечается 80 лет Великой Победы.