«Известия» рассказали подробности задержания планировавших теракты членов РДК

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал 14 марта о подробностях задержания в Санкт-Петербурге группы молодых людей, которые по заданию украинской разведки собирались отравить крупную партию гуманитарного груза перед его отправкой в зону проведения специальной военной операции.
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