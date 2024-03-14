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«Известия» рассказали подробности задержания планировавших теракты членов РДК

«Известия» рассказали подробности задержания планировавших теракты членов РДК

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал 14 марта о подробностях задержания в Санкт-Петербурге группы молодых людей, которые по заданию украинской разведки собирались отравить крупную партию гуманитарного груза перед его отправкой в зону проведения специальной военной операции.

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