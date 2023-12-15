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Из-за непогоды во всей России остались без света почти 230 тысяч человек

Из-за непогоды во всей России остались без света почти 230 тысяч человек. Около 80 тысяч жителей Ростовской области сейчас без электричества, более 100 тысяч человек — без света в ДНР, в ЛНР аварии привели к отключениям у 43 тысяч человек.

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