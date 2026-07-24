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Артига: «Все ребята, которые помнят Самошникова, рассказывают, насколько это фантастический игрок»

Артига: «Все ребята, которые помнят Самошникова, рассказывают, насколько это фантастический игрок»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, чего ожидает от выступления защитника Ильи Самошникова за казанский клуб.

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