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"Зеленая терапия" для Кемеровской области

"Зеленая терапия" для Кемеровской области

Современное угольное предприятие, каким является АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ), не только развивает технологии добычи, но и уделяет первостепенное внимание соблюдению норм экологической безопасности на всех этапах производственного процесса.

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