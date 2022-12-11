"Зеленая терапия" для Кемеровской области

Современное угольное предприятие, каким является АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ), не только развивает технологии добычи, но и уделяет первостепенное внимание соблюдению норм экологической безопасности на всех этапах производственного процесса.
Современное угольное предприятие, каким является АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ), не только развивает технологии добычи, но и уделяет первостепенное внимание соблюдению норм экологической безопасности на всех этапах производственного процесса.
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