Еще одна страна открыла двери: визы для российских туристов отменены Ирэн ОрлонскаяСултан Омана принял решение о введении безвизового режима для граждан России, что стало значимым шагом на фоне ужесточения визовых требований в других странах.
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