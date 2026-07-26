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В России создали умный шлем для безопасной навигации незрячих людей

В России создали умный шлем для безопасной навигации незрячих людей

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения безопаснее ориентироваться в городской среде.

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