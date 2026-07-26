В России создали умный шлем для безопасной навигации незрячих людей

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения безопаснее ориентироваться в городской среде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии