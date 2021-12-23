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Реальные исторические факты, в которые сложно поверить

Реальные исторические факты, в которые сложно поверить

Реальные исторические факты, в которые сложно поверить О том, как понтийцы использовали против римских солдат подземных тактических медведей, Микеланджело издевался над церковниками, которые критиковали его рисунки, Мария‑Антуанетта попросила прощения у своего палача, британцы учили чаек испражняться на немецкие подлодки, американцы разрабатывали авиабомбы с голубиным наведением, победителя марафона Олимпийских игр 1904 года принесли к финишу на руках и почему кусок свадебного торта королевы Виктории хранят как реликвию почти 200 лет вы узнаете ниже.

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