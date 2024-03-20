Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Рейнметалл" и немецкие заводы на украинской территории

Как сообщают нам новостные агентства, генеральный директор компании «Rheinmetall» Армин Паппергер, подводя итоги 2023 года и говоря о планах на будущее, анонсировал открытие как минимум четырёх заводов на Украине.

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