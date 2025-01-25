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Закон и Порядок

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Чиновники будут в соседней камере? В Мытищах задержали таджичку, которой местная администрация подарила квартиру

Чиновники будут в соседней камере? В Мытищах задержали таджичку, которой местная администрация подарила квартиру

БлокнотРУ В подмосковных Мытищах задержали многодетную мать из Таджикистана Тахмину Самадову, подозреваемую в мошенничестве при получении субсидий на сумму более 24 миллионов рублей.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Тахмина Самадова предоставила ложные сведения о доходах своего супруга и выписку из домовой книги, где указала 13 прописанных по их адресу лиц. Среди них числился ее брат с двумя детьми, которые, как установлено, фактически проживают в Таджикистане.&quot;  Тот кто заверил эту выписку , первым должен оказаться в камере...Не будь той выписки - первостатейной важности документ в разыгравшемся деле - ничего бы не вышло из желаний таджички.
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4 час.
Анатолий Витушкин
Купецкую под суд и на пошив униформы для бойцов СВО! СЕРТИФИКАТ ТО ЯСНО НЕ ЗА СПАСИБО ВРУЧИЛА.
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4 час.
Олег Aзаров
Гнать всю эту нечисть из России пинками! А продажным чинушам, вроде этой Купецкой &quot;со товарищи&quot; - отдельную квартиру с решётками на окне и миску баланды в обед!!!
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3 час.

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