Чиновники будут в соседней камере? В Мытищах задержали таджичку, которой местная администрация подарила квартиру

Анфиса Иванова

" Тахмина Самадова предоставила ложные сведения о доходах своего супруга и выписку из домовой книги, где указала 13 прописанных по их адресу лиц. Среди них числился ее брат с двумя детьми, которые, как установлено, фактически проживают в Таджикистане." Тот кто заверил эту выписку , первым должен оказаться в камере...Не будь той выписки - первостатейной важности документ в разыгравшемся деле - ничего бы не вышло из желаний таджички.