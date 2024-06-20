Баранец: Через два года народ и армия спросят – «Кто назначил Белоусова?!»

Геннадий Бережнов

От публикации Баранца тянет назёмом. Он уже на два года вперёд бежит. И готов спросить кто его назначил, так все знают кто. А вот когда Шойгу развёл бардак и казнокрадство, что же ты молчал или скажешь не знал. Да там зайди на эти генеральские замки и всё сразу понятно или что то мешало ранее сказать?