Политнавигатор Среди руководства Минобороны будет три-четыре зама в погонах и один ответственный за пиар.
Баранец: Через два года народ и армия спросят – «Кто назначил Белоусова?!»
Комментарии
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Юрий Кувалдин
Когда вся генеральская группировка вместе с Шойгу карманы набивала, Баранец молчал, А тут заверещал как поросёнок недорезанный.
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5 час.
Геннадий Бережнов
От публикации Баранца тянет назёмом. Он уже на два года вперёд бежит. И готов спросить кто его назначил, так все знают кто. А вот когда Шойгу развёл бардак и казнокрадство, что же ты молчал или скажешь не знал. Да там зайди на эти генеральские замки и всё сразу понятно или что то мешало ранее сказать?
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4 час.
Игорь Кузнецов
Баранец, как многие их отставников, не понимает разницы между МО и Генштабом ВС РФ. В министерстве не планируют сражений, не рассматривают перспективы переоснащения армии и т.д. Это решается на уровне Совбеза, где рассматриваются предложения военных и определяется возможность и необходимость финансирования. Далее - закон о бюджете. Задачи МО обеспечить выплнение заказа для ВС и условия для военнослужащих, контроль за расходованием средств. Да, нужна военная приёмка, там должны быть "люди в погонах".
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2 час.
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