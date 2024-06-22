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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

− Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился на бой? − сказал тяжеловес UFC Александр Волков. − А кто? Ты же сказал Али Абдель-Азизу: «Я буду драться», − ответил Сергей Павлович.

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