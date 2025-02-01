☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 381 подписчик

Бунт в Сухуми: 35 лет назад группа спецназа полковника Карпухина спасла Абхазию от страшной трагедии

Бунт в Сухуми: 35 лет назад группа спецназа полковника Карпухина спасла Абхазию от страшной трагедии

На фото: во время захвата бандитов. Операция по освобождению заложников из местного изолятора временного содержания, 1990 год 29 июля 1991 года Президент США Джордж Буш прибыл с официальным визитом в Москву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Пристинский
Было Время, были Люди. Честь и Слава ребятам.
Ответить
8 час.
наверх