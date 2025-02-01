Бунт в Сухуми: 35 лет назад группа спецназа полковника Карпухина спасла Абхазию от страшной трагедии

На фото: во время захвата бандитов. Операция по освобождению заложников из местного изолятора временного содержания, 1990 год 29 июля 1991 года Президент США Джордж Буш прибыл с официальным визитом в Москву.
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