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"Никогда такого не видел": Военный врач рассказал о необычных ранениях людей, пострадавших на пляже в Севастополе

"Никогда такого не видел": Военный врач рассказал о необычных ранениях людей, пострадавших на пляже в Севастополе

Военный врач, который лично осматривал пострадавших на пляже в Севастополе людей, признался, что "никогда прежде такого не видел".

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Чушь. Укров рядом даже не стояло . Всем процессом управляли вояки сша от задания до наведения и пуска .ПОРА ВСЁ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ .
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17 час.

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