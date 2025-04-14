Дело возбуждено из-за гибели трёх жителей Курской области после атаки БПЛА ВСУ

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели в феврале 2025 года трёх жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области в результате целенаправленного сброса ВСУ с беспилотника взрывного устройства, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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