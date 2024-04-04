NASA поручено разработать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел

Самолет на фоне полной луны / © Reuters / Rodolfo Buhrer Новый стандарт будет нужен для обеспечения безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.
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