В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в серии краж и грабежей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых жителей Кубани в возрасте от 25 до 36 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161, частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 161, частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Грабеж»и «Кража».